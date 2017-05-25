Снижение уровня глюкозы у диабетиков может уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Тщательный контроль за уровнем сахара в крови у людей, страдающих диабетом, может сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи.У людей с диабетом чаще всего уровень глюкозы выше среднего, несмотря на прием лекарств, которые им назначаются. Ученые из университета Кембриджа изучили 33 тыс. человек, страдающих диабетом. Оказалось, что те участники, которым удалось понизить уровень глюкозы в крови почти до уровня здоровых людей, были подвержены риску возникновения заболеваний сердца на 17% меньше.Однако британские эксперты предупреждают, что такие меры могут подойти не всем больным диабетом. Для пожилых и людей с ослабленным физическим состоянием слишком сильное снижение сахара в крови может привести к головокружениям и даже обморокам.Группа ученых решила изучить пять научно-исследовательских работ на эту тему, так как мнения о пользе метода снижения уровня глюкозы в крови среди специалистов разделились. В Великобритании рекомендуемый уровень глюкозы в крови для больных диабетом составляет до 7 ммоль/л.Исследователи обнаружили, что минимальный вред для сердечно-сосудистой системы был при снижении содержания глюкозы до уровня, как у здоровых людей (до 5,5 ммоль/л). Также наблюдалось снижение риска заболеваний сердца на 15% у тех, кто снизил уровень глюкозы в крови до 6,6 ммоль/л в среднем. Эксперты советуют не предпринимать самостоятельно никаких решений, и по поводу всех изменений в лечении консультироваться с лечащим врачом.