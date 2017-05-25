Сыр сердцу не угроза

Ученые, наконец, сделали вывод: молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурты, вполне могут считаться частью здоровой сбалансированной диеты.Актуальное британское руководство по здоровому питанию рекомендует невысокий уровень потреблению молока: молочные продукты должны составлять не более 8 процентов суточного рациона, причем отличаться низким содержанием жира и сахара.Однако недавно команда британских ученых провела самый масштабный анализ популяционных исследований, в которых приняло участие почти миллион человек (за период было зарегистрировано 93 000 смертей).Ученые из Института питания, питания и здоровья (IFNH) совместно с коллегами из Университета Ридинга выяснили, наконец, окончательно все риски, связанные с этим продуктов. Как оказалось, люди, рацион которых отличался невероятно большим количеством сыра, не рисковали пострадать от сердечных заболеваний больше остальных. Мета-анализ 29 проспективных когортных исследований показал, что рацион с высоким содержанием молочных продуктов не связан с увеличением количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний.