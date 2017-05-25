Сыр сердцу не угроза
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Актуальное британское руководство по здоровому питанию рекомендует невысокий уровень потреблению молока: молочные продукты должны составлять не более 8 процентов суточного рациона, причем отличаться низким содержанием жира и сахара.
Однако недавно команда британских ученых провела самый масштабный анализ популяционных исследований, в которых приняло участие почти миллион человек (за период было зарегистрировано 93 000 смертей).
Ученые из Института питания, питания и здоровья (IFNH) совместно с коллегами из Университета Ридинга выяснили, наконец, окончательно все риски, связанные с этим продуктов. Как оказалось, люди, рацион которых отличался невероятно большим количеством сыра, не рисковали пострадать от сердечных заболеваний больше остальных. Мета-анализ 29 проспективных когортных исследований показал, что рацион с высоким содержанием молочных продуктов не связан с увеличением количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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