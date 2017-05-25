Совместная работа: как неэффективные антибиотики справляются с супербактериями
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Брайан Цужи (Brian Tsuji), автор посвященных борьбе с патогенами Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii исследований, пояснил, что бактерии из списка ESKAPE представляют собой крайне серьезную проблему, так как они выработали устойчивость почти к всем известным антибиотикам. Для того, чтобы справиться с ними, по словам доцента Цужи, необходимо изменить способ мышления. Оба исследования были опубликованы весной 2017 года. Брайан Цужи и его коллеги доказали, что тройное действие комбинации антибиотиков может стать новым оружием в войне с супербактериями.
Подобные комбинации антибиотиков часто используются в случае с резистентными к антибиотикам бактериями, однако вопросы точной дозировки и состава комбинаций достаточно сложны. Команда из Университета штата Нью-Йорк в Буффало проверила действие полимиксина B, меропенема и ампициллина с сульбактамом на Acinetobacter baumannii, а на Klebsiella pneumoniae – полимиксина B, меропенема и рифампина. Каждый антибиотик из каждой комбинации был выбран таким образом, чтобы дополнять своих «коллег». Антибактериальные препараты действуют на бактерии по-разному, и атака сразу с нескольких сторон может «перехитрить» микроорганизмы.
Эффект антибиотиков проверяли комплексно – по одному, по два в разных комбинациях и по три сразу. Ученые измеряли, во-первых, время, которое требовалось антибиотикам на то, чтобы уничтожить патогены, а во-вторых, срок, в который бактерии восстанавливали свою популяцию. Тесты с Acinetobacter baumannii показали, что ни один антибиотик из трех не был способен справиться с вредоносным микроорганизмом самостоятельно. Из пар эффект имела комбинация полимиксина B и меропенема, но через три дня популяция бактерий достигла тех же размеров, которые она имела до воздействия антибиотиков. В тройной комбинации добавление ампициллина с сульбактамом препятствовало росту бактерий, и за 96 часов количество патогенов не увеличилось. Против Klebsiella pneumoniae одиночные антибиотики также не сработали, а после воздействия одновременно полимиксином B и рифампином колония разрослась обратно уже через 30 часов. Меропенем в этом случае снизил устойчивость бактерий к полимиксину B и рифампину, и Klebsiella pneumoniae восстановили свою популяцию только через 72 часа.
СМИ2
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