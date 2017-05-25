Как избежать сахарного диабета беременных?

Ученые нашли простой способ, который позволит женщине обезопасить себя от гестационного сахарного диабета. Группа ученых из 11 европейских стран в рамках проекта под аббревиатурой DALI сумела доказать, что переход на здоровый образ жизни до четвертого месяца беременности значительно снижает риск гестационного сахарного диабета у женщин с избыточным весом.В данном проекте приняли участие 436 беременных женщин с избыточным весом по всей Европе. Женщины, которые сумели во втором триместре беременности изменить образ жизни на здоровый, в итоге набрали минимум веса, что положительно отразилось на общем состоянии матерей и течении беременности. По словам профессора Мирей ван Поппель из Института спортивных наук университета Граца (Австрия), переход к здоровому образу жизни, включая правильное питание, достаточную подвижность и проч. желательны для женщины еще до зачатия, но не позднее четвертого месяца. В этом случае удается значительно снизить риск диабета беременных и предотвратить передачу склонности к ожирению и сахарному диабету второго типа своему ребенку.