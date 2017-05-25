Раковые опухоли вырабатывают вещества, которые вызывают депрессию у больных

Ученые выяснили, что причина депрессии у раковых больных может иметь биохимический характер, а не только психологический, как предполагалось ранее.Группа ученых из Чикагского университета обнаружила, что раковые опухоли вырабатывают химические вещества, которые могут привести к отрицательным колебаниям настроения. По мнению специалистов, это исследование проливает свет на то, почему депрессия так часто встречается среди больных раком.Исследование провели на крысах. Ученые предполагали, что причиной депрессии является психологическая травма во время диагноза и побочный эффект химиотерапии. Однако оказалось, что опухоли способны вырабатывать в больших количествах химические вещества, связанные с возникновением депрессии. После производства опухолью этих веществ, они попадают в область мозга hippocampus, которая регулирует эмоции.По предположению специалистов, у людей происходит аналогичный процесс. Результаты исследования дают основания для поиска новых причин и методов лечения депрессии у раковых больных, считают ученые.