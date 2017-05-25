Вес, превышающий норму в среднем возрасте, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем

Люди, которые страдают от лишнего веса в среднем возрасте, подвержены риску возникновения проблем со здоровьем в будущем, считают финские исследователи.В исследовании приняли участие более 1000 мужчин. Оказалось, что самый высокий риск смерти был у тех, кто набирал вес в возрасте приблизительно 40 лет и терял его в пожилом возрасте. Возможно, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у полных мужчин в среднем возрасте значительно повышается, даже если нет на тот момент никаких предпосылок и проявлений заболевания.По мнению специалистов, ожирение является известным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но как это не было бы парадоксально, оказалось, что пожилые люди, которые набрали вес больше нормы в преклонном возрасте, подвергались меньшему риску возникновения заболеваний сердца, чем лица, вес которых в пожилом возрасте был в пределах нормы, но имело место наличие лишнего веса в среднем возрасте. В исследовании ученые наблюдали за состоянием здоровья мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.Это исследование еще раз подчеркивает важность поддержания оптимального веса на протяжении всей жизни, чтобы предотвратить возникновение болезней сердечно-сосудистой системы, утверждают исследователи.