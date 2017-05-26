К чему приводит долгая дорога на работу

Эксперты утверждают, что дорога до места работы, которая длится более получаса, отрицательно влияет на здоровье и продуктивность человека. А вот люди, вынужденные ехать до офиса дольше часа, находятся в группе риска появления психических проблем.В научном исследовании участвовали свыше 34 тысяч трудоспособных британцев. В ходе работы было выявлено, что добровольцы, которым необходимо было добираться до работы довольно долго (более 60 минут), на 33 процента чаще подвергались депрессивным расстройствам и на 12 процентов — стрессу, имеющего взаимосвязь с работой. Также, эти люди на 46 процентов чаще сталкивались с недостаточным количеством сна — их сон длился менее 7 часов. Вследствие этих факторов продуктивность добровольцев была ниже, чем у фрилансеров или работников с гибким графиком.Помимо этого, исследователи пришли к выводу: люди, затрачивающие на дорогу до офиса менее получаса, ежегодно трудились на одну неделю больше остальных. Продуктивность у таких сотрудников была выше — это объясняется более продолжительным сном и редкими психическими проблемами. Стоит заметить, что работа на дому не уберегала полностью от плохих последствий. Люди, имеющие возможность работать прямиком из дома, но не имеющие гибкого графика, были самыми непродуктивными. Ежегодно такие работники теряли приблизительно 29 рабочих дней: это больше, чем сотрудники с гибким графиком и те, кто выполнял свои рабочие обязанности не из дома.Другое исследование также показало, что трудовая деятельность за пределами офиса делает человека подверженным психическим заболеваниям. Специалисты проанализировали данные о влиянии удаленной работы на состояние здоровья работников, проживающих в 15 разных странах. В результате оказалось, что сотрудники со свободным графиком более продуктивны. Но такая работа таит в себе некие риски из-за увеличения числа рабочих часов, напряженности работы и ее вторжением в личную жизнь. Всё это приводило к стрессу и проблемам с психикой.