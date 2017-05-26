Какие люди имеют меньший риск проблем с сердцем
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Гарвардские исследователи отметили, что когда человек находится в хорошем расположении духа, он не подозревает, какие изменения происходят в его организме. Между тем в подобном состоянии снижается вероятность инфаркта и других нарушений в сердечно-сосудистой системе.
По словам специалистов, жизнь современных людей полна стрессовых ситуаций, что значительно снижает способность быть терпимыми. Раздражительность становится все более распространенной — многие срываются, кричат и злятся по совершенно незначительным поводам.
Однако, как отмечают ученые, у благодушно настроенных людей организм более здоров.
«Риск кардиологических заболеваний у них на 50% ниже, также их показатели отличаются нормальным уровнем холестерина, артериального давления и отсутствием склонности к ожирению», — рассказали ученые.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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