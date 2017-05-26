Вино повышает риск рака груди

Половина бокала вина или кружка пива в день повышает риск заболевания раком груди у женщин, говорится в докладе специалистов Всемирного фонда исследования рака (WCRF).Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%.Ученые также отмечают, что регулярные физические занятия могут снизить вероятность заболевания. Если женщина регулярно занимается бегом или велоспортом, то риск развития рака у нее будет на 10% ниже по сравнению с теми, кто ведет менее активный образ жизни.При этом ученые отмечают, что на развитие рака влияет множество различных факторов, включая уровень гормонов и генетический фон.Специалисты WCRF выделяет в общей сложности 18 факторов, которые могут в той или иной степени способствовать развитию рака груди, и потребление алкоголя является лишь одним из них.Ранее британские ученые предупреждали, что алкоголь может привести к семи видам раковых заболеваний: раку ротовой полости, горла, гортани, печени, кишечника и пищеварительного тракта, а также раку груди.