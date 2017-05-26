Вино повышает риск рака груди

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Половина бокала вина или кружка пива в день повышает риск заболевания раком груди у женщин, говорится в докладе специалистов Всемирного фонда исследования рака (WCRF).

Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%.

Ученые также отмечают, что регулярные физические занятия могут снизить вероятность заболевания. Если женщина регулярно занимается бегом или велоспортом, то риск развития рака у нее будет на 10% ниже по сравнению с теми, кто ведет менее активный образ жизни.

При этом ученые отмечают, что на развитие рака влияет множество различных факторов, включая уровень гормонов и генетический фон.

Специалисты WCRF выделяет в общей сложности 18 факторов, которые могут в той или иной степени способствовать развитию рака груди, и потребление алкоголя является лишь одним из них.

Ранее британские ученые предупреждали, что алкоголь может привести к семи видам раковых заболеваний: раку ротовой полости, горла, гортани, печени, кишечника и пищеварительного тракта, а также раку груди.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2

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