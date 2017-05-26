Это важно знать: 8 распространенных мифов о раке груди

В вопросах женского здоровья многие девушки склонны быть чересчур мнительными. Разумеется, следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться у врача — абсолютно правильное решение, но не стоит верить всему, что пишут в Интернете, самостоятельно диагностировать у себя всевозможные заболевания и превращаться в настоящего ипохондрика. Лишние, а зачастую и беспочвенные беспокойства не пойдут на пользу вашей нервной системе и здоровью в целом.1. Антиперспиранты могут вызвать рак молочной железыВы, должно быть, слышали, что химикаты дезодорантов могут проникнуть в ваш организм через царапинки и порезы после бритвенных станков и спровоцировать заболевание. Но не стоит тут же выбрасывать свои антиперспиранты: эксперты утверждают, что этому предположению до сих пор нет доказательств.2. Большинство уплотнений в груди являются раковой опухольюЕсли вы обнаружили в своей груди какие-либо уплотнения или комочки, не стоит паниковать. Во многих случаях всему виной оказывается киста (заполненный жидкостью мешочек) или рубцовая ткань. Признаком раковой опухоли может быть твёрдое уплотнение, которое не болит при прикосновении и шероховатое на ощупь.Постарайтесь отслеживать любые новообразования и ощущения, которые происходят с вашей грудью, и при малейших опасениях записывайтесь на приём к врачу.3. Беспокоиться о раке молочной железы следует только в том случае, если им болел кто-то из вашей семьиЭто заболевание может затронуть любого человека, даже мужчину, но некоторые нюансы могут повышать риск его развития. Если в вашей семье кто-то болел раком груди, это повышает ваши шансы заболеть им, также увеличивает риск тот факт, что вам уже приходилось сталкиваться с раком молочной железы. Но это не означает, что болезнь обязательно вас коснётся.4. Раком груди могут заболеть только женщиныВ США это заболевание затрагивает 1 из 8 женщин. Действительно, девушки раком груди заболевают в 100 раз чаще, чем мужчины, однако — как уже говорилось выше — и они могут столкнуться с этой болезнью. Кроме того, важным фактором развития рака является возраст — в двух из трёх случаев он затрагивает женщин от 55 лет и старше.5. Лучший способ выявить рак молочной железы на ранней стадии — МРТНа самом деле, шансы развития этой болезни понижает регулярное проведение маммографии. Рентген груди поможет выявить рак, прежде чем вы обнаружите его признаки и почувствуете симптомы. Онкологи говорят, что женщинам нужно проходить обследование по крайней мере раз в год, особенно после 45 лет.Не бойтесь навредить своему здоровью — доза облучения при этой процедуре совсем небольшая.6. Боль в груди — один из главных признаков рака молочной железыРак груди часто развивается бессимптомно. Среди возможных признаков: уплотнение в груди, изменение её формы, выделения из сосков. Боль иногда наблюдается, но не во всех случаях.7. Чтобы предотвратить рак груди, необходимо избегать стрессаНа самом деле, лучшая профилактика рака молочной железы — это упражнения. Ходьба, плавание, езда на велосипеде и другие физические нагрузки снижают шансы заболевания раком груди на 10–20 %. Особенно это эффективно для женщин, у которых началась менопауза. Онкологи утверждают, что 150 минут умеренных упражнений в неделю пойдут на пользу любой девушке.Не стоит поддаваться панике при малейшем подозрении развития рака молочной железы. Однако крайне важно регулярно проходить обследования и обсуждать со своим врачом любые изменения, которые происходят с вашей грудью.