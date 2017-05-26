Идентифицирован белок, запускающий процесс фиброза печени

Ученые из Уэстмидского института медицинских исследований (Westmead Institute for Medical Research, Австралия) впервые идентифицировали белок, который играет ключевую роль в развитии фиброза печени и образования на ней рубцов. За ущерб, наносимый тканям, отвечает интерферон лямбда 3 (INLF3) – это однозначно доказали специалисты во главе с Якобом Джорджем (Jacob George) и Мохаммедом Эсламом (Mohammed Eslam). Ранее они же выяснили, что генетические вариации, ассоциирующиеся с развитием фиброза печени, располагаются в 19 хромосоме между INLF3 и INLF4.С помощью современных методов генетического и функционального анализа команда исследовала образцы тканей печени двух тысяч пациентов с гепатитом C. Оказалось, что в случае повреждения печени начинается миграция клеток зоны воспаления из крови в печень, что повышает интенсивность выделения INLF3 и наносит печени еще больший ущерб. При этом такая реакция во многом объяснялась наследственностью. Научные сотрудники создали на основе своего открытия генетический тест, который поможет определить, входит ли пациент в группу риска – разовьется ли у него фиброз печени, или же в случае возникновения заболеваний печени будут ли они прогрессировать быстро или медленно. В настоящее время для фиброза на последних стадиях лечения не существует, а при печеночной недостаточности единственное решение – это трансплантация. Новая терапия может быть основана на точечном воздействии на ген IFNL3.