Идентифицирован белок, запускающий процесс фиброза печени
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С помощью современных методов генетического и функционального анализа команда исследовала образцы тканей печени двух тысяч пациентов с гепатитом C. Оказалось, что в случае повреждения печени начинается миграция клеток зоны воспаления из крови в печень, что повышает интенсивность выделения INLF3 и наносит печени еще больший ущерб. При этом такая реакция во многом объяснялась наследственностью. Научные сотрудники создали на основе своего открытия генетический тест, который поможет определить, входит ли пациент в группу риска – разовьется ли у него фиброз печени, или же в случае возникновения заболеваний печени будут ли они прогрессировать быстро или медленно. В настоящее время для фиброза на последних стадиях лечения не существует, а при печеночной недостаточности единственное решение – это трансплантация. Новая терапия может быть основана на точечном воздействии на ген IFNL3.
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