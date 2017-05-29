Чтобы получить рак кожи, не нужен солнечный ожог
http://www.medikforum.ru - Добавил fallingpianos в категорию Онкология
В действительности для появления мутаций в генах клеток кожи и последующего развития рака достаточно очень невысокого облучения ультрафиолетом. Поэтому неважно, сколько баллов световой защиты рисуют на кремах для загара производители. Тереза Амарал советует для надежной защиты о рака кожи носить больше одежды. Наукой доказано, что футболка, шорты и кепка на голове в жаркую солнечную погоду значительно снижают риск заболевания.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий