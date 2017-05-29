Чтобы получить рак кожи, не нужен солнечный ожог

Эксперт предупредила о бесполезности солнцезащитных кремов в профилактике онкологических заболеваний. Индустрия косметики активно внедряет в сознание людей представление о защитной функции кремов для загара. Эти средства в действительности помогают избежать пересыхания кожи, иногда содержат полезные витамины, но от рака кожи они не спасают. Об этом предупредила дерматолог Тереза Амарал из университетской больницы Тюбингена (Германия) на конгрессе для повышения квалификации фармацевтов Pharmacon в Меране.В действительности для появления мутаций в генах клеток кожи и последующего развития рака достаточно очень невысокого облучения ультрафиолетом. Поэтому неважно, сколько баллов световой защиты рисуют на кремах для загара производители. Тереза Амарал советует для надежной защиты о рака кожи носить больше одежды. Наукой доказано, что футболка, шорты и кепка на голове в жаркую солнечную погоду значительно снижают риск заболевания.