Искусственные вирусы - эффективное средство против рака
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Ученые создали из вируса лимфоцитарного хориоменингита искусственный вирус, в который были включены белки, встречающиеся в раковых клетках. При инфекции такого вируса организм начинает воспринимать в качестве чужеродных также собственные раковые клетки. Иммунная система начинает вырабатывать сответствующие т-лимфоциты, которые направляются на опухоль и приступают к ее уничтожению.
Gnezdo
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