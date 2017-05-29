Искусственные вирусы - эффективное средство против рака

Швейцарские ученые разработали новый подход к лечению онкологических заболеваний. Большинство раковых клеток используют различные способы маскировки, которая позволят их защищаться от иммунной системы человека. Ученым из университета Базеля и университета Женевы (Швейцария) удалось создать искусственные вирусы, которые обманом заставляют действовать иммунитет против опухоли.Ученые создали из вируса лимфоцитарного хориоменингита искусственный вирус, в который были включены белки, встречающиеся в раковых клетках. При инфекции такого вируса организм начинает воспринимать в качестве чужеродных также собственные раковые клетки. Иммунная система начинает вырабатывать сответствующие т-лимфоциты, которые направляются на опухоль и приступают к ее уничтожению.