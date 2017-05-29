Алжирские врачи удалили гигантскую опухоль яичников
https://health.mail.ru - Добавил favabeans в категорию Онкология
В США в последние двадцать лет было всего 20 случаев удаления опухолей яичников весом больше 20 килограммов, обычно их диагностируют гораздо раньше. Для операций по удалению цистаденомы существуют две стратегии: дренировать и потом удалить или удалять сразу целиком, как это было сделано в данном случае. Обычно такие опухоли маскируются лишним весом, особенно непропорционально распределенным.
В 2013 году в Бангалоре, Индия, врачи удалили пациентке опухоль весом почти 57 килограммов. А самая большая такая опухоль, описанная в литературе, была удалена в 1906 году в Техасе, она весила почти 149 килограммов.
Ранее сообщалось о жителе штата Миссисипи, которому удалили опухоль весом 59 килограммов. Новообразование принимали за лишний вес.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
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