Алжирские врачи удалили гигантскую опухоль яичников

В социальных сетях появились фотографии гигантской доброкачественной опухоли яичников, удаленной у пациентки в Алжире. Опухоль весила 37 килограммов. В наше время такие случаи достаточно редки и встречаются только у пациенток, которые редко ходят к врачу.В США в последние двадцать лет было всего 20 случаев удаления опухолей яичников весом больше 20 килограммов, обычно их диагностируют гораздо раньше. Для операций по удалению цистаденомы существуют две стратегии: дренировать и потом удалить или удалять сразу целиком, как это было сделано в данном случае. Обычно такие опухоли маскируются лишним весом, особенно непропорционально распределенным.В 2013 году в Бангалоре, Индия, врачи удалили пациентке опухоль весом почти 57 килограммов. А самая большая такая опухоль, описанная в литературе, была удалена в 1906 году в Техасе, она весила почти 149 килограммов.Ранее сообщалось о жителе штата Миссисипи, которому удалили опухоль весом 59 килограммов. Новообразование принимали за лишний вес.