Открыт секрет устойчивости рака к лечению платиной

Многие люди с раком легких, желудка, кожи, мочевого пузыря, поджелудочной железы и яичников справляются с болезнью с помощью распространенного вида химиотерапии – лечения платиной.Между тем, нередко рак возвращается после того, как развивается невосприимчивость к данного рода лекарственным средствам. Иногда пациентов переводят на другие лекарства, которые, к сожалению, также не очень эффективны.Теперь же ученые из благотворительной организации Ovarian Cancer Action нашли причину развития резистентности у рака. Оказалось, рак не приобретает иммунитет. Он у него есть с самого начала. Отталкиваясь от данного положения, исследователи обнаружили 4-5 молекулярных "мишеней", на которых смогут сконцентрироваться препараты нового поколения.Руководитель исследовательского центра профессор Хани Габра констатирует: "На самом деле, лекарства никогда не могли поразить резистентные опухоли. В итоге новообразования просто выжидали и тихо росли".Известно, что в качестве одной из "мишеней" выступил ген STAT1, отличающийся повышенной активностью в раковых клетках, невосприимчивых к платине. Здесь был задействован и энзим HDAC4, контролирующий этот ген. Ученые надеются начать первые испытания противораковых средств в текущем или следующем году.