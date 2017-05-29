Кормление грудью укрепляет здоровье сердца матери

Чем дольше женщина кормит грудью, тем ниже у нее риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, считают американские ученые из Университета Питтсбурга.Исследователи опросили почти 140 тысяч женщин, у которых наступила менопауза. В среднем они закончили кормить грудью около 35 лет назад. Оказалось, что у женщин, никогда не кормивших грудью, по сравнению с женщинами, делавшими это более года, вероятность развития патологии сердца вплоть до сердечных приступов была выше на десять процентов.Специалисты обнаружили, что даже месяц грудного вскармливания уменьшает шансы развития у женщин диабета, повышения артериального давления и уровня холестерина, которые являются причиной заболеваний сердца.Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти большого количества женщин, поэтому очень важно знать, какие профилактические меры следует предпринимать женщинам, утверждают исследователи.