Кормление грудью укрепляет здоровье сердца матери

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Чем дольше женщина кормит грудью, тем ниже у нее риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, считают американские ученые из Университета Питтсбурга.

Исследователи опросили почти 140 тысяч женщин, у которых наступила менопауза. В среднем они закончили кормить грудью около 35 лет назад. Оказалось, что у женщин, никогда не кормивших грудью, по сравнению с женщинами, делавшими это более года, вероятность развития патологии сердца вплоть до сердечных приступов была выше на десять процентов.

Специалисты обнаружили, что даже месяц грудного вскармливания уменьшает шансы развития у женщин диабета, повышения артериального давления и уровня холестерина, которые являются причиной заболеваний сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти большого количества женщин, поэтому очень важно знать, какие профилактические меры следует предпринимать женщинам, утверждают исследователи.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Listis

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