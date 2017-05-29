Покраснение лица при приеме алкоголя повышает риск возникновения рака пищевода

Люди, у которых краснеет лицо при приеме алкоголя, находятся в группе риска возникновения рака пищевода, предупреждают британские и японские специалисты.По словам экспертов, приблизительно 8% населения Земли, в большей степени люди, проживающие в восточноазиатских регионах, страдают от дефицита фермента, который приводит к покраснению кожи при приеме алкоголя. Такие люди, считают ученые, подвержены высокому риску возникновения рака пищевода, и им необходимо время от времени делать скрининг пищевода.По мнению доктора Philip Brooks, многие люди знают, что покраснение лица несет риск возникновения рака пищевода, однако чаще всего не имеют понятия, насколько именно возрастает риск. Ученые провели исследование, в результате которого выявили, что у людей с генетически обусловленным дефицитом фермента ALDH2 выше риск возникновения рака пищевода в 6-10 раз, чем у людей с активным ферментом ALDH2.Специалисты рекомендуют регулярно делать скрининг и, конечно, не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы максимально защитить организм от возникновения тяжелого заболевания.