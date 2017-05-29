У больных шизофренией выше риск возникновения диабета второго типа

У больных шизофренией чаще обнаруживается диабет второго типа, сообщили американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 пациентов с шизофренией, у которых не было других факторов риска диабета, и 50 человек в качестве контрольной группы. Выяснилось, что у 16 процентов больных шизофренией был найден диабет или нарушение толерантности к глюкозе. Признаков диабета у кого-либо из контрольной группы исследователи не обнаружили.Brian Kirkpatrick из Медицинского колледжа Джорджии и его коллеги из Барселонского университета (Испания) проводили глюкозотолерантный тест у пациентов с шизофренией до начала лечения антипсихотическими препаратами, которые также вызывают быстрый набор массы тела — один из факторов риска диабета второго типа.По мнению специалистов, полученные в результате исследования данные указывают на наличие общих для шизофрении и диабета предрасполагающих факторов. Также такие факторы, как недостаточное питание плода и маленький вес при рождении, увеличивают риск развития этих заболеваний, утверждают эксперты.