Медики назвали самый полезный фрукт для профилактики рака молочной железы

Назван самый полезный фрукт для профилактики рака. Ученые из университета Техаса провели исследования, в результате которых выяснили, что употребление в пищу манго может способствовать предупреждению возникновения рака молочной железы.Специалисты проводили опыты на мышах с целью выяснить, как содержащиеся во фрукте полифенолы влияют на раковые клетки молочной железы и на обычные клетки.Ученых интересовал факт возможности этого компонента взять верх над опухолью. Результаты эксперимента показали, что разрастание клеток рака молочной железы снижается приблизительно на 90% при 5 мкг/мл GAE.Помимо этого, сосредоточение полифенолов манго уменьшало пролиферацию клеток, незараженных раком, примерно на пятую часть.Ученые сообщили, что полифенолы манго, обладают уничтожающим эффектом, который является нестандартным для клеток, зараженных раком.