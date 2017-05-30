Медики назвали самый полезный фрукт для профилактики рака молочной железы
http://www.neboley.com.ua - Добавил dogdays в категорию Онкология
Специалисты проводили опыты на мышах с целью выяснить, как содержащиеся во фрукте полифенолы влияют на раковые клетки молочной железы и на обычные клетки.
Ученых интересовал факт возможности этого компонента взять верх над опухолью. Результаты эксперимента показали, что разрастание клеток рака молочной железы снижается приблизительно на 90% при 5 мкг/мл GAE.
Помимо этого, сосредоточение полифенолов манго уменьшало пролиферацию клеток, незараженных раком, примерно на пятую часть.
Ученые сообщили, что полифенолы манго, обладают уничтожающим эффектом, который является нестандартным для клеток, зараженных раком.
СМИ2
Gnezdo
Listis
LentaInform
Добавить комментарий