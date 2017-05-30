Магниты смогут помочь в борьбе с сердечными приступами

Возможно, в ближайшем будущем магниты смогут помогать врачам бороться с сердечными приступами. Люди, подверженные этому недугу привыкли использовать аспирин и другие лекарства, чтобы разжижать кровь, и, таким образом, снижать риск внезапного обострения болезни. По мнению ученых из Темплского университета /штат Мичиган/, магнитное поле способно снижать вязкость крови не хуже дорогостоящих препаратов.Как рассказал профессор Университета Ронджиа Тао, красные кровяные тельца содержат гемоглобин, в состав которого входит железо, благодаря чему магнит может успешно воздействовать на эритроциты. Во время опытов ученому удалось добиться снижения вязкости крови на 20-30 проц, просто поместив испытуемого в магнитное поле на одну минуту.Тао и его коллеги проверили несколько образцов крови в лаборатории университета и выяснили, что магнитное поле поляризует кровяные тельца, заставляя их соединяться друг с другом в короткие цепочки. В результате снижается трение о стенки сосудов. После того, как воздействие магнитного поля прекратилось, вязкость крови вернулась к обычному уровню за несколько часов.Сам Тао считает, что у результатов его экспериментов большое будущее. "Если мы выберем подходящую силу магнитного поля и продолжительность воздействия, то сможем контролировать размер цепочек эритроцитов, а значит и управлять вязкостью крови," - заявил ученый. По мнению врачей, вязкость крови является одним из факторов риска появления сердечных приступов, особенно у мужчин.В настоящее время в медицине используется только один способ разжижения крови - с помощью лекарств, например, аспирина. Однако у каждого лекарства есть побочные эффекты. Используя магнит, врачи могли бы добиться такого же эффекта как и с помощью медикаментозного метода, но без нежелательных последствий. По словам ученых, магнитное поле не влияет на работу красных кровяных телец. В будущем группа Тао надеется усовершенствовать технологию с тем, чтобы успешно осуществлять профилактику и лечение сердечных заболеваний.Профессор Тао давно работает с электрическим и магнитным полями и изучает их воздействие на различные материалы и среды. В 2008 году, используя их, он добился снижения вязкости топлива, что позволило увеличить эффективность работы двигателя и снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.Магнитное поле давно используется в медицинских целях. В течение последних двух столетий отмечаются периоды как чрезвычайного повышения, так и снижения интереса к данной проблеме. В настоящее время это физическое явление применяется в различных областях здравоохранения, таких как неврология, гинекология, хирургия, медицинская диагностика.