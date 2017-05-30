Как распознать рак у членов семьи: инструкция

Если человек махнул рукой на свое здоровье, единственный шанс вовремя распознать серьезную проблему — внимание родных.ДетиОколо трети всех онкологических заболеваний у детей — это лейкемия. Это наиболее распространенный онкологический диагноз у несовершеннолетних, поэтому родителям стоит быть особенно внимательными к симптомам, которые могут указывать на лейкемию.Одним из ранних проявлений лейкемии может быть анемия. Чаще всего она возникает по другим причинам и не представляет опасности, но все же это повод насторожиться.Признаки анемии — это слабость и быстрая утомляемость, снижение его активности у ребенка, бледность кожи. Ребенок может страдать от головных болей и головокружения, испытывать озноб или одышку. Все это — повод сдать анализ крови.Чаще всего анемия вызвана низким уровнем гемоглобина, что корректируется приемом препаратов железа. Но если врач обнаружит пониженное содержание эритроцитов, он должен назначить дополнительные обследования, чтобы исключить лейкемию.При лейкемии нарушается не только выработка эритроцитов, но и производство здоровых лейкоцитов — элементов крови. Лейкоциты защищают организм от инфекций и являются составляющей иммунитета.Ребенок, у которого много поврежденных лейкоцитов, часто болеет, подолгу не может выздороветь даже от легкой простуды. У него также может держаться высокая температура без признаков болезни.Так что, если ребенок стал болеть чаще и тяжелее обычного без видимых причин, нужно проверить его кровь на лейкоциты. При лейкемии содержание белых кровяных клеток может сильно превышать норму, но это не значит, что иммунитет работает хорошо, — просто большинство лейкоцитов повреждена и не выполняет свои функции.Молодые супруги, братья и сестрыЕсли вам или вашим родным от 18 до 39 лет, риск развития онкологического заболевания минимален. Однако иногда рак развивается и у таких молодых людей. Есть определенные виды рака, которые чаще всего встречаются у молодежи.Рак молочной железы обычно встречается у женщин после 40-50 лет, но бывает и у молодых девушек. Чем моложе женщина, у которой диагностируется рак груди, тем хуже прогноз. Поэтому так важно максимально рано выявить заболевание. Партнер женщины должен обращать внимание на малейшие перемены в состоянии ее груди: новообразования, выделения из сосков (если женщина не кормит ребенка), изменение их формы, уплотнение кожи на груди. При любом из этих симптомов нужно записаться к маммологу и сделать УЗИ — скорее всего, изменения доброкачественные, но проверить не помешает.У молодых людей бывает лимфома Ходжкина — онкологическое заболевание, которое вызывает патологическое изменение лимфоцитов. Хотя болезнь Ходжкина не очень распространенна — в России выявляется около 1000 случаев в год — треть всех случаев лимфомы Ходжкина приходится на возрастную группу 20-40 лет.Один из симптомов, на который могут обратить внимание близкие, — это подолгу увеличенные лимфоузлы без связи с простудным заболеванием. Родственника с таким симптомом нужно отправить на анализ крови, а также, возможно, на биопсию пораженного лимфоузла.Меланома — один из самых распространенных видов рака у молодых женщин до 30. Меланома возникает вследствие перерождения родинки под воздействием ультрафиолета.Молодые женщины любят загорать, в том числе в соляриях — это повышает их риск заболеть. Партнерам и родным женщин, которые злоупотребляют загаром, стоит обращать внимание на их родинки. Особенно внимательными стоит быть к светлокожим женщинам, у которых родинок много. Если вы заметили, что у близкой вам женщины изменились очертания родинки — срочно отправляйте ее к дерматологу.Саркома — еще один из распространенных раков у молодых людей и подростков. Она поражает соединительную ткань — мышцы, кости.Часто у молодых людей встречается остеосаркома — поражение костной ткани, чаще всего в руках и ногах. Насторожить близких должны постоянные переломы конечностей при малейших травмах. Травматолог-ортопед поможет прояснить ситуацию.Встречается у молодых людей и рак щитовидной железы. Самый явный признак, который могут заметить близкие — это выступающая опухоль в передней части шеи.Это может быть и не рак, а, например, зоб — точнее можно будет сказать после визита к эндокринологу. Прогноз для молодых людей с раком щитовидной железы очень благоприятный — эта болезнь хорошо поддается лечению и редко дает метастазы.Относительно часто у молодежи встречаются злокачественные опухоли головного мозга: из 8 тысяч случаев, выявленных в России в 2015 году, около 25% пришлось на людей младше 50 лет. Симптомы могут быть различными, в зависимости от того, какие области мозга затронуты опухолью.Стоит обратить внимание, если ваш близкий человек стал странно себя вести, у него нарушилась координация, появились внезапные приступы агрессии, резко снизилось зрение, часто и сильно болит голова. Заметили что-то из этого — отправляйте человека на МРТ головного мозга.Партнеры в возрасте и родителиПосле 40 лет начинает расти вероятность заболеть всеми видами рака, а в возрасте 60-65 лет вы и ваши близкие попадаете в основную группу риска по онкологическим заболеваниям.Сложность в ранней диагностике рака у людей старшего возраста в том, что к этому времени у них накапливается много хронических заболеваний, поэтому сложнее заметить тревожные симптомы.Обратить внимание стоит на общие признаки, которые могут быть характерны для любого вида рака: ваш близкий человек стал неожиданно терять вес, жалуется на усилившуюся слабость, бессонницу, ломоту в мышцах и боли в костях. У этих симптомов может быть много причин, никак не связанных с онкологическими болезнями, но в любом случае это — повод пройти тщательное обследование и провериться на самые распространенные виды рака.Но, как мы знаем, люди старшего поколения в России часто скептически относятся к официальной медицине, предпочитают народные средства и вообще не очень бережно относятся к своему здоровью. Что делать, если вы заметили, что ваша пожилая мама стала много болеть, резко похудела, стала сильно уставать, и вы заподозрили у нее рак? А на вашу просьбу пройти обследование мама говорит: «Нет, не пойду, не верю я этим врачам, со мной все в порядке, я попью травки». Как убедить ее все-таки обратиться к медикам?«Мудрость гласит: если ты не можешь принять решение, значит, у тебя недостаточно информации. Постарайтесь найти нужную информацию и сделать ее достоянием вашей мамы», — говорит генеральный директор ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Академик подчеркивает, что сегодня достоверную информацию о профилактике рака и о том, как его лечить, можно найти в СМИ и на телевидении.