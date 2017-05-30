Мочка уха предупредит о возможном инсульте

У людей с диагональной складкой на мочке уха повышен риск нарушения мозгового кровообращения. Речь идет о там называемом «признаке Фрэнка», впервые описанном в 1973 году американским врачом Сандерсом Т. Фрэнком. Он обратил внимание на то, что у его молодых пациентов со стенокардией часто встречается на ухе складка, идущая от козелка к краю мочки под углом в 45 градусов. Как показали исследования, «признак Фрэнка» свидетельствует о высоком риске ишемической болезни сердца, болезни периферических артерий, а также инфаркта. Считается, что складка на мочке появляется по той же причине, что и болезни сердца и сосудов — из-за плохого кровоснабжения, связанного с закупоркой артерий, нарушается эластичность тканей и мочка сморщивается.Чтобы проверить, можно ли считать «признак Фрэнка» предвестником еще и инсульта, исследователи изучили мочки уха у 241 пациента, доставленного в больницу с острым инсультом. Оказалось, что складка на мочке есть у 190 пациентов, что составляет 78.8%. Более детальное изучение показало, что «признак Фрэнка» наблюдается у 73,2% пациентов с микроинсультом и у 88,6% пациентов с кровоизлиянием в мозг. Авторы исследования посчитали эти данные статистически значимыми и сделали вывод, что «признак Фрэнка» вполне можно рассматривать как знак высокого риска инсульта.Однако с их выводами согласны далеко не все эксперты. Так, ведущий британский специалист по инсульту Якуб Бхат (Yaqoob Bhat), считает, что складка на мочке может просто свидетельствовать о преклонных годах пациента, поэтому для того, чтобы доказать реально существующую связь этого признака с повышенным риском инсульта, требуются дальнейшие исследования. Как отмечает издание, складки на мочках ушей встречаются у многих известных людей, включая 70-летнего кинорежиссера Стивена Спилберга и 61-летнего актера Мела Гибсона.Ранее ученые из Бостонского университета описали ген, ответственный за предрасположенность к инсульту.Изучите нашу инфографику о том, как распознать инсульт.