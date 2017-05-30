Мочка уха предупредит о возможном инсульте
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Чтобы проверить, можно ли считать «признак Фрэнка» предвестником еще и инсульта, исследователи изучили мочки уха у 241 пациента, доставленного в больницу с острым инсультом. Оказалось, что складка на мочке есть у 190 пациентов, что составляет 78.8%. Более детальное изучение показало, что «признак Фрэнка» наблюдается у 73,2% пациентов с микроинсультом и у 88,6% пациентов с кровоизлиянием в мозг. Авторы исследования посчитали эти данные статистически значимыми и сделали вывод, что «признак Фрэнка» вполне можно рассматривать как знак высокого риска инсульта.
Однако с их выводами согласны далеко не все эксперты. Так, ведущий британский специалист по инсульту Якуб Бхат (Yaqoob Bhat), считает, что складка на мочке может просто свидетельствовать о преклонных годах пациента, поэтому для того, чтобы доказать реально существующую связь этого признака с повышенным риском инсульта, требуются дальнейшие исследования. Как отмечает издание, складки на мочках ушей встречаются у многих известных людей, включая 70-летнего кинорежиссера Стивена Спилберга и 61-летнего актера Мела Гибсона.
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