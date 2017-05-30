5 лекарственных трав для очищения сосудов, нормализации давления и улучшения сердечного ритма

Сердце - это один из самых важных и трудолюбивых органов в нашем организме: оно прокачивает чуть меньше 30 литров крови в минуту.Проблемы с сердцем могут вызвать хроническую сердечную недостаточность, при которой сердце теряет мышечную силу. Если сердце работает плохо, человек чувствует усталость, появятся отеки, одышка, головокружение, слабость, аритмия…Для того чтобы сердце всегда оставалось здоровым, необходимо проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.К счастью, сердце можно укрепить с помощью правильного питания, спорта и здорового образа жизни.Для того чтобы сердце всегда оставалось здоровым, необходимо проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Для лечения и профилактики заболеваний сердца и сосудов полезно использовать лекарственные травы.Рута садоваяПрепараты руты садовой применяются при спазмах, головных болях, связанных со спазмами сосудов, при атеросклерозе, сердечных неврозах, варикозном расширении вен.Настойку травы руты (на водке в соотношении 1:5, настаивают 10 суток в темном месте) принимают по 10 капель 3 раза в день в ложке воды при головных болях, связанных со спазмами сосудов, истерии и эпилепсии.Настой: 1 ч. л. сухой травы руты на 500 мл холодной кипяченой воды, настаивают 8 часов, процеживают. Принимают по 100 мл 4 раза в день до еды как средство, возбуждающее аппетит, а также при приливе крови к голове, застое крови во внутренних органах, варикозном расширении вен, сердцебиении, как успокоительное средство при нервной раздражительности.Резеда желтаяВ народной медицине настой травы резеды желтой применяют как мочегонное и потогонное средство. Настой свежего корня резеды пьют при болезнях сердца.Настой: 1 ч. л. свежих корней резеды на 400 мл кипятка, настаивают 1–2 часа, процеживают, добавляют мед по вкусу. Принимают по I ст. л. 2 раза в день при болезнях сердца.Пустырник сердечныйВ народной медицине препараты из травы пустырника сердечного используют при кардиосклерозе, повышении артериального давления, стенокардии, миокардите, кардионеврозе, чрезмерной нервной возбудимости.Чай из пустырника сердечного: 2 ч. л. без верха сушеной травы залить 250 мл кипящей воды, дать настояться 10 мин и процедить. При необходимости пьют неподслащенным, маленькими глотками, умеренно теплым 1 чашку сразу, либо в виде 2—4-недельного курса лечения 1 чашку за 2–3 раза в течение дня, применяют как средство для усиления сердечной деятельности.Очиток едкийВ народной медицине препараты из очитка едкого применяют при эпилепсии, атеросклерозе. В виде мази растение используют при различных кожных заболеваниях, ожогах.Настой: 1 ч. л. смеси, взятых в равных частях, травы очитка едкого, листьев омелы белой и цветков боярышника кроваво-красного на 1 стакан кипятка, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день через 30 мин после еды как гипотензивное средство.Настой: 1–2 ст. л. травы очитка едкого на 250 мл кипятка настаивают 1 час, процеживают. Принимают по 15 мл 3 раза в день при гипертонии.ОлеандрНастойка: 10 г листьев олеандра на 100 мл спирта, настаивают 10 дней, процеживают. Принимают по 1–2 капли, разведенные в 100 мл воды, 3–4 раза в день при нервном истощении, слабой памяти, головной боли, бессоннице, мышечных спазмах, а также при сердечной недостаточности и тахикардии.