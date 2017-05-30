Синдром иностранного акцента – наибольшая тайна неврологии

Синдром иностранного акцента – очень редкий феномен: по оценкам экспертов, извесно не более 100 случаев такого, когда-либо зарегистрированных на планете. Понятно, подавляющее большинство врачей никогда не наблюдают его в своей жизни.Первый такой случай был описан французским неврологом Пьером Мари в 1907 году: парижанин, ставший жертвой инсульта и возможно, переживший разрыв или окклюзию артерии головного мозга, был парализована по правой стороне тела и… заполучил эльзасский акцент. В другой истории болезни такого пациента дается уже больше информации: эксперт в расстройствах речи Жордж Герман Монра-Крон в 1943 году описал историю норвежки Астрид Л., повредившей левую лобную долю во время бомбардировки. Она оставалась в течение нескольких дней без сознания и парализованной справа. Помимо акцента, у нее отмечались и другие нарушения: в частности, ей было трудно назвать такие простые вещи, как спичечный коробок, а также она совершала многочисленные грамматические ошибки.Если бы немка Сабина Киндш родилась несколько веков назад, она стала бы быть отличным кандидатом для сожжения на костре: ее родное село в Тюрингии славилось в 17 веке как арена для казни многих ведьм. Ну а то, что случилось с этой женщиной в ее 57 лет, несомненно, в те далекие времена рассматривалось бы как проявление сверхъестественных сил. Действительно, Сабина за один день начала говорить на поразительном швейцарским диалекте. При этом она никогда не была в Швейцарии. Преобразование было настолько радикальным, что семья дистанцировались от нее, полагая, что она сошла с ума.Синдром может проявиться в любом возрасте: в 2013 году австралийские исследователи описали историю женщины в возрасте 37 лет, которая вдруг начала говорить с французским акцентом – она так и не избавилась от него. Как правило, в качестве основных причин синдрома иностранного акцента рассматриваются черепно-мозговая травма, инсульт или черепно-мозговое кровотечение. В качестве возможных триггеров были также зафиксированы опухоли головного мозга и несколько повреждений, связанных с рассеянным склерозом.