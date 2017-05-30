Клеточная терапия заживит раны быстрее обычного

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У пациентов с диабетом может возникнуть такое осложнение, как диабетическая стопа – на стопе образуются язвы, которые очень сложно лечить из-за плохой циркуляции крови. В некоторых случаях из-за развивающейся инфекции часть ноги приходится ампутировать. Новый подход, предложенный сотрудниками Университета Монреаля (University of Montreal), возможно, решит эту проблему. Специалисты нашли способ, который поможет заживить раны быстрее.

В регенерации тканей ключевую роль играют макрофаги. Они отвечают за баланс между воспалительными и антивоспалительными процессами и ускоряют процесс заживления. Один из членов научной группы, профессор Жан-Франсуа Келье (Jean-Fran?ois Cailhier), рассказал, что ему и его коллегам удалось найти возможность контролировать активность макрофагов, воздействуя на них с помощью белка MFG-E8. Находясь в области раны, этот белок стимулирует реконструктивные и противовоспалительные функции макрофагов. Если MFG-E8 неактивен – поражения кожи регенерируют намного медленнее.

Новый метод основан на адаптивном переносе клеток. В этом случае для лечения используются собственные клетки пациента – обычно этот способ используют для лечения рака, но и, как оказалось, для регенерации кожи он также подходит. В ходе экспериментов ученые взяли стволовые клетки из костного мозга мыши, воздействовали на них белком MFG-E8, а затем поместили клетки обратно в мышиный организм. Процесс заживления ран существенно ускорился.
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LentaInform
СМИ2

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