Клеточная терапия заживит раны быстрее обычного
http://medportal.ru - Добавил omnomnom в категорию Другие
В регенерации тканей ключевую роль играют макрофаги. Они отвечают за баланс между воспалительными и антивоспалительными процессами и ускоряют процесс заживления. Один из членов научной группы, профессор Жан-Франсуа Келье (Jean-Fran?ois Cailhier), рассказал, что ему и его коллегам удалось найти возможность контролировать активность макрофагов, воздействуя на них с помощью белка MFG-E8. Находясь в области раны, этот белок стимулирует реконструктивные и противовоспалительные функции макрофагов. Если MFG-E8 неактивен – поражения кожи регенерируют намного медленнее.
Новый метод основан на адаптивном переносе клеток. В этом случае для лечения используются собственные клетки пациента – обычно этот способ используют для лечения рака, но и, как оказалось, для регенерации кожи он также подходит. В ходе экспериментов ученые взяли стволовые клетки из костного мозга мыши, воздействовали на них белком MFG-E8, а затем поместили клетки обратно в мышиный организм. Процесс заживления ран существенно ускорился.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий