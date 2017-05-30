Клеточная терапия заживит раны быстрее обычного

У пациентов с диабетом может возникнуть такое осложнение, как диабетическая стопа – на стопе образуются язвы, которые очень сложно лечить из-за плохой циркуляции крови. В некоторых случаях из-за развивающейся инфекции часть ноги приходится ампутировать. Новый подход, предложенный сотрудниками Университета Монреаля (University of Montreal), возможно, решит эту проблему. Специалисты нашли способ, который поможет заживить раны быстрее.В регенерации тканей ключевую роль играют макрофаги. Они отвечают за баланс между воспалительными и антивоспалительными процессами и ускоряют процесс заживления. Один из членов научной группы, профессор Жан-Франсуа Келье (Jean-Fran?ois Cailhier), рассказал, что ему и его коллегам удалось найти возможность контролировать активность макрофагов, воздействуя на них с помощью белка MFG-E8. Находясь в области раны, этот белок стимулирует реконструктивные и противовоспалительные функции макрофагов. Если MFG-E8 неактивен – поражения кожи регенерируют намного медленнее.Новый метод основан на адаптивном переносе клеток. В этом случае для лечения используются собственные клетки пациента – обычно этот способ используют для лечения рака, но и, как оказалось, для регенерации кожи он также подходит. В ходе экспериментов ученые взяли стволовые клетки из костного мозга мыши, воздействовали на них белком MFG-E8, а затем поместили клетки обратно в мышиный организм. Процесс заживления ран существенно ускорился.