Минздрав разрешил использовать комбинированные вакцины среди детей из группы риска
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Комбинированные вакцины можно применять в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев. В 3 и 4,5 месяца проводится иммунизация всех детей от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, а в 18 месяцев прививают повторно. В 6 месяцев к этим четырем инфекциям добавляется вакцина от гепатита B. Группы риска все разы дополнительно прививают от гемофильной инфекции. Документ относит к группе риска недоношенных и маловесных детей, детей с онкологическими заболеваниями, аномалиями развития кишечника и другими патологиями.
В 6 месяцев для детей из группы риска можно использовать как Пентаксим в сочетании с вакциной от гепатита B, так и Инфанрикс Гекса от GSK. В группе риска около 420 000 детей, на первом году жизни их прививают трижды, т. е. нужно около 1,26 млн доз вакцины в первый год поставки, подсчитал представитель «Нанолека». На втором году, по его данным, вакцин требуется около 1,26 млн доз для детей первого года жизни и около 420 000 - для ревакцинации в 18 месяцев. Первая закупка вакцин по новым правилам запланирована на II квартал 2017 г., уточнил представитель «Нанолека».
В реестре предельных отпускных цен производителя для пентаксима зарегистрировано две цены: 943,38 и 976,45 рублей. Получается, если Минздрав для вакцинации детей из групп риска закупит только Пентаксим, в первый год «Нанолек» может заработать 1,2-1,23 млрд рублей от сотрудничества, во второй - 1,6-1,64 млрд рублей.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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