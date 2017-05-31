Минздрав разрешил использовать комбинированные вакцины среди детей из группы риска

Приказ Минздрава, вносящий изменения в национальный календарь профилактических прививок вступил в силу 28 мая. Документ разрешает применять комбинированные вакцины для иммунизации детей из группы риска. Эксперты подсчитали, что нововведения позволят увеличить продажи «Нанолека», локализовавшего производство пятивалентной вакцины Пентаксим французской компании Sanofi, на 1 млрд рублей.Комбинированные вакцины можно применять в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев. В 3 и 4,5 месяца проводится иммунизация всех детей от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, а в 18 месяцев прививают повторно. В 6 месяцев к этим четырем инфекциям добавляется вакцина от гепатита B. Группы риска все разы дополнительно прививают от гемофильной инфекции. Документ относит к группе риска недоношенных и маловесных детей, детей с онкологическими заболеваниями, аномалиями развития кишечника и другими патологиями.В 6 месяцев для детей из группы риска можно использовать как Пентаксим в сочетании с вакциной от гепатита B, так и Инфанрикс Гекса от GSK. В группе риска около 420 000 детей, на первом году жизни их прививают трижды, т. е. нужно около 1,26 млн доз вакцины в первый год поставки, подсчитал представитель «Нанолека». На втором году, по его данным, вакцин требуется около 1,26 млн доз для детей первого года жизни и около 420 000 - для ревакцинации в 18 месяцев. Первая закупка вакцин по новым правилам запланирована на II квартал 2017 г., уточнил представитель «Нанолека».В реестре предельных отпускных цен производителя для пентаксима зарегистрировано две цены: 943,38 и 976,45 рублей. Получается, если Минздрав для вакцинации детей из групп риска закупит только Пентаксим, в первый год «Нанолек» может заработать 1,2-1,23 млрд рублей от сотрудничества, во второй - 1,6-1,64 млрд рублей.