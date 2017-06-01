Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
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В итоге оказалось, что ключевой момент в этом вопросе — не хронологический, а субъективный возраст, то есть на сколько лет чувствует себя человек в душе. Чем моложе он себя ощущает, тем больше удовольствия приносит ему секс, и наоборот, чем ближе к своему реальному возрасту он себя чувствует, тем хуже его сексуальная жизнь.
Как отметил один из авторов исследования, Стивен Мок (Steven Mock), которого цитирует The Daily Mail, как правило в среднем возрасте, около 40, люди чувствуют себя моложе, чем на самом деле — на 35, а то и на 25 лет, и это внутреннее ощущение действительно сказывается на отношении к сексу, на желании им заниматься. «Секс — одна из самых значимых составляющих жизни, он приносит счастье, улучшает качество отношений и полезен для здоровья. То, как люди к нему относятся, является столь же важным показателем здоровья, как и многие другие медицинские параметры», — пояснил Мок.
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