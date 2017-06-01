Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения

Люди, внутренне ощущающие себя моложе, чем на самом деле, получают больше удовольствия от секса, чем те, кто чувствует себя на свой реальный возраст. Исследователи проанализировали данные 1170 человек в возрасте от 45 до 75 лет разной сексуальной ориентации. На протяжении 10 лет ученые собирали информацию о том, как по мере старения меняется их отношение к сексу.В итоге оказалось, что ключевой момент в этом вопросе — не хронологический, а субъективный возраст, то есть на сколько лет чувствует себя человек в душе. Чем моложе он себя ощущает, тем больше удовольствия приносит ему секс, и наоборот, чем ближе к своему реальному возрасту он себя чувствует, тем хуже его сексуальная жизнь.Как отметил один из авторов исследования, Стивен Мок (Steven Mock), которого цитирует The Daily Mail, как правило в среднем возрасте, около 40, люди чувствуют себя моложе, чем на самом деле — на 35, а то и на 25 лет, и это внутреннее ощущение действительно сказывается на отношении к сексу, на желании им заниматься. «Секс — одна из самых значимых составляющих жизни, он приносит счастье, улучшает качество отношений и полезен для здоровья. То, как люди к нему относятся, является столь же важным показателем здоровья, как и многие другие медицинские параметры», — пояснил Мок.