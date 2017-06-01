Российские изобретатели показали, как можно быстро поставить на ноги человека после инсульта
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По словам ученых, аналогов данной системы ранней вертикализации нет. Это устройство, которое воздействует в комплексе одновременно на три вида рецепторов - визуальные, тактильные и слуховые. Суть в следующем: после длительного периода неподвижности и постельного режима тело забывает, как ходить. А во время сеанса с самарской системой пациент ощущает, будто ходит. И это делает прогнозы реабилитации более чем позитивными.
Система состоит из очков виртуальной реальности и пневмоманжетов на руках и ногах. Вместе они синхронизируют изображение и тактильное восприятие. Специалисты говорят, что у пациентов создается такое ощущение, будто бежишь по мягкому футбольному полю. У лежачего больного таким образом происходит миостимуляция отдельных групп мышц, а мышцы инициируют обратную связь с мозгом. Нейронные связи восстанавливаются и тело не забывает, как ходить.
Эксперименты показали: новая система в два раза лучше восстанавливала равновесие у пациентов после инсульта. Вывод на рынок системы начнется со следующего года. Для больниц цена системы не будет превышать 700000 рублей. Также разработчики обещают для пациентов в частном порядке представить более доступную комплектацию.
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