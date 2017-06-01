Российские изобретатели показали, как можно быстро поставить на ноги человека после инсульта

Уникальную методику реабилитации после инсульта опробовали ученые Самарского государственного медицинского университета. Они разработали тренажер ранней вертикализации. Он позволяет "ставить на ноги" больных уже через 48 часов после инсульта.По словам ученых, аналогов данной системы ранней вертикализации нет. Это устройство, которое воздействует в комплексе одновременно на три вида рецепторов - визуальные, тактильные и слуховые. Суть в следующем: после длительного периода неподвижности и постельного режима тело забывает, как ходить. А во время сеанса с самарской системой пациент ощущает, будто ходит. И это делает прогнозы реабилитации более чем позитивными.Система состоит из очков виртуальной реальности и пневмоманжетов на руках и ногах. Вместе они синхронизируют изображение и тактильное восприятие. Специалисты говорят, что у пациентов создается такое ощущение, будто бежишь по мягкому футбольному полю. У лежачего больного таким образом происходит миостимуляция отдельных групп мышц, а мышцы инициируют обратную связь с мозгом. Нейронные связи восстанавливаются и тело не забывает, как ходить.Эксперименты показали: новая система в два раза лучше восстанавливала равновесие у пациентов после инсульта. Вывод на рынок системы начнется со следующего года. Для больниц цена системы не будет превышать 700000 рублей. Также разработчики обещают для пациентов в частном порядке представить более доступную комплектацию.