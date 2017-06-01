Молочные продукты безвредны для сердца, несмотря на содержание в них насыщенных жиров, утверждают американские врачи Университета Брауна, Мичиганского университета и Гарвардской школы общественного здравоохранения.Потенциально полезные питательные вещества в молочных продуктах включают кальций, витамин D, калий, магний и линолевую кислоту.Для проведения исследования были проанализированы десятилетние данные о 3 тыс. 630 мужчинах и женщинах средних лет. Показатели сердечных приступов статистически не отличались среди тех, кто употреблял много молочных продуктов и тех, рацион питания кого не был обогащен молоком. После дополнительного контроля таких факторов риска, как курение, соотношение объема талии к охвату бедер, потребление алкоголя и физическая активность, связи между потреблением молочных продуктов и риском сердечного приступа не было зафиксировано.