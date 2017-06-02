Горячий чай повышает риск возникновения рака пищевода

Употребление очень горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода, считают иранские исследователи.Ученые провели исследование, в результате которого обнаружили, что употребление чая температурой выше 70 градусов Цельсия увеличивает риск возникновения рака пищевода. По мнению специалистов, это может объяснить повышенный уровень заболеваемости в некоторых незападных странах, так как на западе многие разбавляют чай молоком, что приводит к понижению температуры напитка.Ежегодно рак пищевода уносит жизни 500 тыс. человек во всем мире. Табак и алкоголь - считаются основными факторами риска, способствующими возникновению данного типа рака среди европейцев и американцев. Однако не было понятно, почему уровень заболеваемости растет и в других странах мира, где факторы риска сведены к минимуму, сообщили исследователи. Результаты данного исследования дают возможность объяснить рост заболеваемости в восточных странах, где предпочитают пить очень горячий чай, утверждают ученые.