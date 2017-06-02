Простой рецепт очищения сосудов грецкими орехами

На стенках сосудов могут откладываться холестерин и другие шлаки, отчего может расстроиться кровообращение, образоваться сосудистая недостаточность. Очищение сосудов способствует тому, что они становятся гибкими и эластичными, проходит головная боль, улучшаются слух и зрение, уменьшаются варикозное расширение вен, а также вероятность атеросклероза, инфаркта, паралича.Когда вы очистите сосуды, это сразу отразится на самочувствии и внешнем виде. Кровь будет легко и свободно циркулировать в организме, исчезнут головные боли, нормализуется давление, улучшится настроение, повысится трудоспособность. От хорошего самочувствия у вас поднимется настроение.Грецкие орехи, как и чеснок, издавна применяются для очищения сосудов. Особенно эффективна зеленая верхняя оболочка орехов.В наших магазинах орехи продаются не в таком виде, в каком они висят на дереве – без верхней зеленой оболочки. Поэтому у нас есть возможность применять для чистки сосудов сердцевину ореха. Для этого вам понадобится 1,5 кг очищенных грецких орехов.Пропустите их через мясорубку. Полученную массу храните в банке в прохладном месте (например, в холодильнике).Съедайте по 1 ст. ложке с верхом молотых орехов утром и вечером за полчаса до еды, запивая 100 г воды (полстакана).Продолжайте принимать это, пока все не съедите – это займет у вас около двух месяцев.После проведения чистки у вас пройдут мигрени, нормализуется давление, исчезнут боли, вызванные тромбофлебитом и варикозным расширением вен. Следовательно, ноги будут меньше уставать.Этот курс очищения надо проводить 1–2 раза в год.