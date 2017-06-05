Рак остается главной причиной смерти собак. Такие выводы научного исследования опубликовала во Франции организация по страхованию жизни животных - "СантэВет".Среднестатистическая продолжительность жизни собаки равна, согласно обработанным данным, 10 годам и трем месяцам. На случаи гибели животного от рака приходится 27 проц зарегистрированных смертей. В 18 проц случаев собака гибнет от сердечно-сосудистых заболеваний. Старые собаки страдают также от диабета, артроза, катаракты и болезней почек.Франция среди стран Европейского союза занимает первое место по числу домашних животных - их насчитывается 61,6 млн при населении страны /по положению на 2008 год/ в 64 млн человек.Из всех домашних животных французы предпочитают породистых собак. В пятерку самых популярных при этом входят, в порядке лидерства, лабрадоры, пудели, йоркширские терьеры, немецкая овчарка и бретонский спаниэль.Несмотря на горячую любовь французов к этим четвероногим, собаки уступают по численности кошкам, которых в стране насчитывается 10,7 млн против 7,8 млн.Согласно данным "СантэВет" французы мало страхуют собак - лишь на 4 проц этих животных выданы в стране полисы страхования здоровья, тогда как в соседней Великобритании этот показатель равен 30 проц и 80 проц - в Швеции. По мнению экспертов организации, это связано с тем, что в стране лишь недавно в широких масштабах отношение к животным начало меняться и их стали воспринимать как что-то очень ценное и престижное - ранее считалось, что собака должна лишь сидеть рядом с домом на цепи у своей будки, а кошка - ловить мышей.