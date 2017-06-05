Новые методы лечения эректильной дисфункции

Для борьбы с эректильной дисфункцией (импотенцией, нарушения качества эрекции) на рынке предлагается несколько групп препаратов.В первую очередь, это ингибиторы NO-Синтаза: Виагра, Сиалис, Левитра; а также разнородные препараты растительного происхождения и гомеопатические препараты. Общим у большинства этих препаратов является симптоматическое лечение, наличие побочных эффектов и/или недостаточная эффективность.Если вы решили помочь своему мужчине приобрести уверенность в постели, лучше купить сиалис. Так как он обладает мягким действием. Нет причин опасаться неожиданной эрекции как при приеме долее раскрученного конкурента. Так как в данном случаи эрекция наступает только при стимуляции, то есть в момент полового акта. Действовать активное вещество начинает через 30 минут после приема. Пиковое действие наступает через 2 часа после приема и может сохраняться на протяжении полутора суток.Специалисты стараются разрабатывать серия комплексных препаратов, которые оказывают как симптоматический, так и лечебный эффект.Учитывая дороговизну Виагры, таблетки сиалис в Украине пользуются большой популярностью. При этом они обладают длительным воздействием (до 36 часов), срабатывает в течение тридцати-сорока минут после приема, обладает минимумом побочных эффектов, которые практически исчезают в процессе приема курса препарата.эрекцияМесячного курса хватает для полного или частичного излечения эректильной дисфункции у 50% пациентов. Противопоказаний против длительного приема препаратов, кроме индивидуальной непереносимости и тяжелых сердечных заболеваний не отмечено. Препараты подбираются индивидуально из серии и могут быть использованы даже у пациентов, больных сахарным диабетом, т.к. в серии есть варианты, нормализующие артериальное давление.