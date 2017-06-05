Минздрав переходит на новый порядок диагностики туберкулеза у детей

В России ведется подготовка к переходу на новый порядок массовой диагностики туберкулеза у несовершеннолетних. По новым правилам кроме пробы Манту будет применяться диаскинтест.Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» зарегистрирован Министерством юстиции. Приказом утверждается применение для диагностики туберкулеза не только пробы Манту и флюорографии, но и диаскинтеста. Детям до 7 лет будет делаться проба Манту, для диагностики туберкулеза у детей с 8 до 17 лет (включительно) будет применяться диаскинтест.«Для массового обследования детского населения в целях выявления туберкулеза будут использоваться кожные пробы с аллергенами туберкулезными (аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении – детям от 1 до 7 лет (включительно), аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении – детям от 8 до 14 лет (включительно), а для детей в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) – аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении) или рентгенологическое флюорографическое исследование органов грудной клетки (легких)», — говорится в сообщении Минздрава России.Приказ вступит в силу после отмены «Порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза», который действовал с 2001 года. Новый приказ разработан совместно с профессиональным медицинским сообществом.