4 доступных средства для очищения сосудов и предупреждения образования тромбов

Для очищения сосудов от холестериновых бляшек и предупреждения тромбообразования широко используются средства народной медицины.Спиртовая настойка цветков акацииСпиртовая настойка цветков акации уменьшит застойные явления в кровеносных сосудах нижних конечностей и восстановит кровообращение. 3 ст. л. цветков акации залить 300 мл спирта, плотно закрыть и дать настояться не менее 25 дней. Втирать настойку в участки кожи, где образовались венозные узлы, или накладывать компрессы с разведенным водой средством.Настойка корней лапчатки белойДля внутреннего приема при тромбозе используют настойку корней лапчатки белой. Для ее приготовления чистые и высушенные подземные части растения перетереть в порошок и залить водкой. На 100 г сырья понадобится 1 л высококачественного спиртового напитка. Ингредиенты смешать и плотно закупорить тару. Средство настаивать в темном (не холодном) месте не менее двух недель, периодически взбалтывая. Готовую настойку принимать трижды в день. Разовая доза: 1 ч. л., разведенная в 30 мл воды.Настойка каштанаЭффективно разжижает кровь, противодействует образованию новых тромбов и способствует восстановлению кровеносных сосудов настойка каштана. Ее готовят из свежих плодов или соцветий растения. 0,5 стакана измельченного каштанового сырья настаивать в 500 мл качественной водки в прохладном, затененном от солнца месте не менее двух с половиной недель. Средство во время изготовления нужно периодически встряхивать. Готовую процеженную настойку перелить в бутылку (желательно из темного стекла). Принимать по 20 капель. Лечебный эффект достигается при двухразовом приеме лекарства.Смесь настоекСмешать по 125 мл настойки пустырника, пиона уклоняющегося, ягод боярышника и валерианы; по 40 мл настойки эвкалипта и верхушек мяты перечной; по 10 мл настойки корвалола и эхинацеи. Добавить к смеси настоек 8 измельченных в порошок бутонов гвоздики (приправы). Все взболтать и настаивать в течение недели в темном месте. Принимать настойку 3 раза в день. Разовая доза: 1 ч. л., разведенная в 10 мл воды.