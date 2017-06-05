Открытие: инсульт может пробудить тягу к алкоголю
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Из-за этого вышеупомянутые нейроны становятся более возбудимыми и посылают сигналы дофаминовым рецепторам D1. Это подталкивает человека к употреблению алкоголя. Специалисты провели исследование на животных, перенесших ишемический инсульт. Исследователи заметили, что такие животные в целом употребляли меньше жидкости, а когда пили, предпочитали воде алкоголь.
Животные начали употреблять больше алкоголя через 5 дней после инсульта. Эффект сохранялся минимум месяц. Затем ученые разделили животных на две группы. Первой группе дали ингибитор рецепторов D1, а второй - нет. После этого животные, получившие ингибитор, стали употреблять меньше алкоголя по сравнению со второй группой.
Gnezdo
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