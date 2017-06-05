Открытие: инсульт может пробудить тягу к алкоголю

Сотрудники Техасского университета A&M установили, что изменения, произошедшие в мозге из-за инсульта, повышают тягу к алкоголю. Инсульт убивает нервные клетки в дорсолатральной области полосатого тела, которые обычно ингибируют активность определенных нейронов в среднем мозге.Из-за этого вышеупомянутые нейроны становятся более возбудимыми и посылают сигналы дофаминовым рецепторам D1. Это подталкивает человека к употреблению алкоголя. Специалисты провели исследование на животных, перенесших ишемический инсульт. Исследователи заметили, что такие животные в целом употребляли меньше жидкости, а когда пили, предпочитали воде алкоголь.Животные начали употреблять больше алкоголя через 5 дней после инсульта. Эффект сохранялся минимум месяц. Затем ученые разделили животных на две группы. Первой группе дали ингибитор рецепторов D1, а второй - нет. После этого животные, получившие ингибитор, стали употреблять меньше алкоголя по сравнению со второй группой.