Раковыми могут становиться здоровые клетки без собственных генных мутаций

Причиной злокачественного перерождения может быть сигнал от клеток других тканей.Согласно наиболее распространенному мнению, рак возникает в связи с генетическими мутациями в наследственном материале определенных клеток, которые в связи с этим начинают вести себя необычно и активно делятся. Однако ученые из университета Фрайбурга (Германия) выяснили, что сигналы к перерождению могут поступать извне, что превращает активно делящиеся, но неповрежденные стволовые клетки в раковые.Ученые первоначально исследовали роль “генного тумблера” FOXO, активация которого у всех организмов вызывала повышение сопротивляемости. Однако при различных лейкозах у этого гена обнаруживалась стимулирующая опухолевой рост роль. Однако при попытке локализации причины такого рака ученые обнаружили, что она находится в другом месте - главным образом, в клетках кожи. Стало понятно, что сигнал к злокачественному перерождению поступает в стволовые клетки из окружающих тканей, что приводит к образованию опухоли. Были обнаружены гены, в том числе ранее неизвестные, которые участвуют в выработке этого сигнала.