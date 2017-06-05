Лазерные принтеры негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы

Лазерные принтеры несут в себе опасность для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, считают австралийские ученые.Ученые провели исследование, в котором изучили влияние работы лазерного принтера на здоровье человека. Оказалось, что лазерные принтеры излучают вредные для здоровья человека частицы, которые сначала негативно сказываются на дыхательной системе, а затем - на сердечно-сосудистой.Причиной негативного влияния являются вещества, выделяющиеся в процессе печати - в тот момент, когда красящий состав соприкасается с бумагой. В результате химической реакции образуется определенный газ, при вдыхании которого происходит раздражение дыхательной, а затем и сердечно-сосудистой системы.Специалисты советуют тем, кому приходится часто работать с лазерными принтерами, ставить эти устройства дальше от своего рабочего стола и как можно чаще проветривать помещения, где осуществляется печать.