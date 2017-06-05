Пассивное курение нарушает познавательные функции и приводит к слабоумию

Для некурящего человека регулярное вдыхание табачного дыма грозит возникновением слабоумия и ухудшением различных форм познавательных функций, считают исследователи из Университета Кембриджа (Великобритания) и Университета Мичигана (США).Ученые повели крупномасштабное исследование, в ходе которого установили, что влияние пассивного курения на здоровье гораздо вреднее и приводит к снижению умственных способностей и другим неврологическим проблемам.Специалисты сравнили и проанализировали образцы слюны почти 5 тыс. некурящих взрослых на наличие котинина - вещества из никотина, которое может быть обнаружено в организме в течение 25 часов после воздействия вторичного табачного дыма. Врачи провели нейропсихологические тесты для оценки функций мозга и выявления когнитивных нарушений, сосредоточив особое внимание на памяти.Как было установлено, некурящие люди, часто подвергающиеся действию сигаретного дыма, имеют нарушения умственной работы, когнитивную дисфункцию и расстройства мозговой деятельности, в совокупности ведущие к слабоумию. Помимо того, пассивное курение способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний и провоцировало инсульт - последствие, также связанное с мозговыми расстройствами.