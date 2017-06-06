Ученые совершили прорыв в лечении рассеянного склероза
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Средство тестировали при участии 142 человек. Так, через 6 месяцев применения антибиотика вероятность проявлений заболевания составила 33,4%. В контрольной плацебо-группе - 61%. После того, как были учтены все факторы, включая очаги склероза, разница между группами составила 18,5%. Правда, через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным. Радует и то, что антибиотик отличается относительно невысокой стоимостью.
Кстати, не так давно российские специалисты создали уникальное средство против рассеянного склероза - "Ксемус". Препарат направлен на повышение социальной активности у пациентов. На рынок он должен выйти к 2020 году. Ксемус должен войти в систему ОМС и будет распространяться среди больных бесплатно.
Комментирует заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов: "Ксемус обеспечивает больным курс эффективной поддерживающей терапии. Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно".
На данный момент лекарственных средств от рассеянного склероза мало, и, как правило, в случае заболевания врачи выписывают пациенту иностранный "Копаксон". И стоимость лечения данным препаратом составляет тысячи долларов. Он создан на основе нерегулярного полимера из аминокислот.
В свою очередь, российские разработчики предложили более специфическую терапию. Пептидные фрагменты основного белка миелина (из него состоит защитная оболочка нервных волокон) помещают в липосомы (жировые сферы). И это работает лучше, о чем говорят клинические испытания. Однако руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров подчеркивает: на создание действующего лекарства необходимо около 12 лет.
LentaInform
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