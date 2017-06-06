Ученые совершили прорыв в лечении рассеянного склероза

Канадские исследователи нашли новое средство против рассеянного склероза среди антибиотиков тетрациклинового ряда. Ставка делается на миноциклин. Он может замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболеваний. Эффективность средства была отмечена через полгода и год использования.Средство тестировали при участии 142 человек. Так, через 6 месяцев применения антибиотика вероятность проявлений заболевания составила 33,4%. В контрольной плацебо-группе - 61%. После того, как были учтены все факторы, включая очаги склероза, разница между группами составила 18,5%. Правда, через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным. Радует и то, что антибиотик отличается относительно невысокой стоимостью.Кстати, не так давно российские специалисты создали уникальное средство против рассеянного склероза - "Ксемус". Препарат направлен на повышение социальной активности у пациентов. На рынок он должен выйти к 2020 году. Ксемус должен войти в систему ОМС и будет распространяться среди больных бесплатно.Комментирует заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов: "Ксемус обеспечивает больным курс эффективной поддерживающей терапии. Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно".На данный момент лекарственных средств от рассеянного склероза мало, и, как правило, в случае заболевания врачи выписывают пациенту иностранный "Копаксон". И стоимость лечения данным препаратом составляет тысячи долларов. Он создан на основе нерегулярного полимера из аминокислот.В свою очередь, российские разработчики предложили более специфическую терапию. Пептидные фрагменты основного белка миелина (из него состоит защитная оболочка нервных волокон) помещают в липосомы (жировые сферы). И это работает лучше, о чем говорят клинические испытания. Однако руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров подчеркивает: на создание действующего лекарства необходимо около 12 лет.