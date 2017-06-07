Искусственный интеллект определит время смерти пациента на основе томографических снимков
http://www.medikforum.ru - Добавил dogdays в категорию Другие
Ученые использовали AI для анализа медицинских снимков грудной полости 48 пациентов старше 60 лет. Компьютерный анализ помог предсказать, когда пациенты умрут в следующие пять лет, и точность прогнозов составила 69%. Сами исследователи не уверены в том, что именно компьютер разглядел на КТ-снимках пациентов, однако за счёт анализа очень большого объема информации искусственный интеллект способен различать определенные аномалии в работе организма, которые вообще не видны врачам.
Хотя AI вряд ли сможет заменить врачей в будущем, разработка этой технологии способна дать ценный инструмент медикам, с помощью которого они будут распознавать некоторые проблемы на ранней стадии. До последнего времени аккуратные прогнозы в отношении продолжительности жизни и времени смерти пациента, а также определения его биологического возраста были ограничены способностью врачей заглядывать внутрь организма и оценивать здоровье каждого органа. Машина делает это с гораздо большей скоростью и точностью, обрабатывая очень значительные объемы данных, что не под силу многим медикам.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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