Искусственный интеллект определит время смерти пациента на основе томографических снимков

Эту удивительную диагностическую систему многие называют будущим медицины. Она способна предсказывать с удивительной точностью, когда именно пациент умрет, на основе изучения его органов и определения различных аномалий, которые не видны обычным врачам. Исследователи из Университета Аделаиды разработали медицинскую машину AI с навыками искусственного интеллекта, которая способна предсказывать время смерти пациента на основе тщательного изучения снимков его внутренних органов. Точность подобных предсказаний оказалась на уровне прогнозов самых тренированных медиков. В ходе первого клинического исследования ученые выяснили, что машина обладает способностью распознавать аномалии, которые не видны обычным лечащим врачам. Результаты исследования могут привести к разработке новых методов ранней диагностики и лечения целого ряда серьезных заболеваний.Ученые использовали AI для анализа медицинских снимков грудной полости 48 пациентов старше 60 лет. Компьютерный анализ помог предсказать, когда пациенты умрут в следующие пять лет, и точность прогнозов составила 69%. Сами исследователи не уверены в том, что именно компьютер разглядел на КТ-снимках пациентов, однако за счёт анализа очень большого объема информации искусственный интеллект способен различать определенные аномалии в работе организма, которые вообще не видны врачам.Хотя AI вряд ли сможет заменить врачей в будущем, разработка этой технологии способна дать ценный инструмент медикам, с помощью которого они будут распознавать некоторые проблемы на ранней стадии. До последнего времени аккуратные прогнозы в отношении продолжительности жизни и времени смерти пациента, а также определения его биологического возраста были ограничены способностью врачей заглядывать внутрь организма и оценивать здоровье каждого органа. Машина делает это с гораздо большей скоростью и точностью, обрабатывая очень значительные объемы данных, что не под силу многим медикам.