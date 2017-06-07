Исследованиям в области стволовых клеток может быть положен конец

Многообещающая область биологических наук, которая могла бы произвести революцию в медицине, может быть уничтожена французским судьей, назвавшим аморальной выдачу патентов на изобретения, связанные с использованием клеток, полученных из человеческих эмбрионов.Ведущие британские специалисты по биомедицине были шокированы заявлением адвоката Европейского суда Ива Бота о том, что недопустимо патентование открытий, связанных с исследованием эмбриональных стволовых клеток. По их словам, если судьи Европейского суда поддержат позицию Бота, то фактически будет положен конец всем исследованиям в этой области. "Работа в области эмбриональных стволовых клеток будет полностью подорвана таким решением суда", - заявил сэр Йен Уилмут, клонировавший овечку Долли. По его словам, "компании вряд ли станут инвестировать в академические исследования, если их изобретения нельзя будет защитить".Бот, которому Европейский суд поручил вынести решение в споре, начавшемся в немецком патентном суде, заявил, что стволовые клетки, полученные из человеческих эмбрионов, могут "развиться" в полноценный эмбрион, поэтому с точки зрения закона должны рассматриваться как эмбрионы, что делает недопустимым их использование в патентовании. В его заключении утверждается, что "это равносильно использованию человеческих эмбрионов в качестве простого сырья, что противоречит этике и общественной политике".Профессор Кембриджского университета Остин Смит подчеркнул, что "патентование - ключевой инструмент использования академических открытий в медицине", и отказ от него лишит защиты интеллектуальную собственность и приведет к прекращению исследований, которые жизненно важны для лечения многих неизлечимых болезней. "Это уничтожит европейскую биотехнологию в этой области", - приводит его слова издание. По мнению профессора Университетского колледжа Лондона Пита Коффи, такой запрет приведет к тому, что британские изобретения будут использоваться в США и других странах, где патентные права защищены. "Это станет большим ударом для британской экономики", - признал он.13 судей Большой палаты Европейского суда в ближайшие несколько недель должны рассмотреть заключение Бота и в течение шести месяцев вынести окончательное решение о том, следует ли наложить запрет на прошлое и будущее патентование в этой области, сообщает корреспондент Стив Коннор.