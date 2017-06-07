Как влияет на здоровье курение кальяна

Курение кальяна может навредить человеческому здоровью, так как длительное потребление табака приводит к появлению онкологии и заболеваний сердечно-сосудистых систем. Об этом заявили ученые из Германии.Исследователи не согласны с утверждением, что кальян не вредит здоровью человека. Они провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснили, что курение кальяна вызывает развитие инфекционных, онкологических и интоксикационных болезней. Как оказывается, при прохождении дыма сквозь водяной фильтр его вредоносность не сокращается. В процессе горения кальяна идет активизация различных опасных соединений, а ароматические и вкусовые элементы, имеющиеся в табаке, приводят к опасным последствиям.Ученые подчеркивают, что такое курение в значительной мере вредит здоровью, отравляя весь организм. Они рекомендуют не находиться даже в помещениях, в которых курят кальян, где во время сжигания угля выделяются канцерогены с соединениями химического происхождения. Это является таким же ядом, как и обычные сигареты.