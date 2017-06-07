Сок этого овоща предотвратит развитие рака

Команда ученых из США и Великобритании провела ряд исследований, в ходе которых выявила новое профилактическое средство от опухолей. Как оказалось, морковный сок способен предотвратить развитие рака.Морковь всегда славилась своими полезными качествами, среди которых улучшение остроты зрения, очищение печени от токсинов и укрепление иммунной системы. Однако специалистам из аризонского университета в Тусоне удалось открыть инновационное свойство данного овоща, в состав которого входит вещество под названием каротиноид, способное защитить организм от вредоносных раковых клеток.В рамках эксперимента, женщин, страдающих раком груди, обязали выпивать по чашке свежевыжатого морковного сока в день. Они употребляли полезный напиток на протяжении трех недель, после чего организм накапливал достаточно для защиты от развития рака количество каротиноидов.Специалисты рекомендуют добавить к ежедневному рациону стакан морковного сока, тем самым человек может обезопасить себя от развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, груди и толстой кишки.