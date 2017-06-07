Сок этого овоща предотвратит развитие рака
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Морковь всегда славилась своими полезными качествами, среди которых улучшение остроты зрения, очищение печени от токсинов и укрепление иммунной системы. Однако специалистам из аризонского университета в Тусоне удалось открыть инновационное свойство данного овоща, в состав которого входит вещество под названием каротиноид, способное защитить организм от вредоносных раковых клеток.
В рамках эксперимента, женщин, страдающих раком груди, обязали выпивать по чашке свежевыжатого морковного сока в день. Они употребляли полезный напиток на протяжении трех недель, после чего организм накапливал достаточно для защиты от развития рака количество каротиноидов.
Специалисты рекомендуют добавить к ежедневному рациону стакан морковного сока, тем самым человек может обезопасить себя от развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, груди и толстой кишки.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis
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