Сок этого овоща предотвратит развитие рака

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Команда ученых из США и Великобритании провела ряд исследований, в ходе которых выявила новое профилактическое средство от опухолей. Как оказалось, морковный сок способен предотвратить развитие рака.

Морковь всегда славилась своими полезными качествами, среди которых улучшение остроты зрения, очищение печени от токсинов и укрепление иммунной системы. Однако специалистам из аризонского университета в Тусоне удалось открыть инновационное свойство данного овоща, в состав которого входит вещество под названием каротиноид, способное защитить организм от вредоносных раковых клеток.
В рамках эксперимента, женщин, страдающих раком груди, обязали выпивать по чашке свежевыжатого морковного сока в день. Они употребляли полезный напиток на протяжении трех недель, после чего организм накапливал достаточно для защиты от развития рака количество каротиноидов.

Специалисты рекомендуют добавить к ежедневному рациону стакан морковного сока, тем самым человек может обезопасить себя от развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, груди и толстой кишки.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis

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