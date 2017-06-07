Лекарства для лечения заболеваний сердца могут избавить от негативных воспоминаний

Ученые полагают, что обычные медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний способны избавить от плохих воспоминаний, полученных в результате сильных эмоциональных потрясений.Голландские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 60 добровольцев. Участников разделили на две группы, а затем, показывая пауков и воздействуя небольшим разрядом тока в области запястья, вызвали таким образом негативные эмоции. Одна группа участников получала препараты для лечения болезней сердца, а другая - плацебо.Через время участники эксперимента были обследованы на предмет негативных воспоминаний. Оказалось, что участники из группы принимавших медицинские препараты легче справлялись с негативными воспоминаниями. Это означает, что данный метод лечения можно использовать для лечения фобий и беспокойства, возникших в результате психологической травмы, надеются специалисты. Однако необходимо изучить все возможные последствия такого лечения, чтобы не нанести вред организму, подчеркнули эксперты.