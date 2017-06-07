Нездоровый образ жизни приводит к увеличенному риску возникновения инсульта

Нездоровый образ жизни более чем в два раза увеличивает риск возникновения инсульта, считают британские ученые.Исследователи утверждают, что курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность, а также потребление небольшого количества овощей и фруктов приводят к высокому риску возникновения инсульта.В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 40 до 79 лет. Участникам эксперимента давали по одному баллу за отсутствие каждой вредной привычки: тем, кто не курили, не злоупотребляли алкогольными напитками, употребляли ежедневно фрукты и овощи, а также были физически активны. В результате максимально можно было набрать 4 балла.Оказалось, что у участников, не набравших ни одного балла, был риск возникновения инсульта в 2,3 раза выше, чем у тех, кто набрал четыре балла. Отсутствие каждого пункта увеличивало риск вероятности инсульта. Ученые призывают вести здоровый образ жизни, тем самым сохраняя здоровье и продлевая свою жизнь.