Ежедневные инъекции инсулина уйдут в прошлое, обещают ученые

Миллионы людей в мире страдают от диабета. Как отмечает New Atlas, диабетикам приходится постоянно следить за уровнем сахара в крови и делать инъекции инсулина. Обычно при диабете 2-го типа применяется глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Он заставляет поджелудочную выделять инсулин, но это соединение не живет долго в теле.Ученые Университета Дьюка попытались получить более долгоиграющую версию пептида. Для этого им потребовалось найти соединение, связывающее GLP1, чтобы продлить ему жизнь. Потом нужно было разработать способ контроля скорости высвобождения молекул ГПП-1. Обе проблемы были решены за счет использования теплочувствительного полипептида, напоминающего эластин. Он мог перемешиваться с пептидом и при введении в кожу в виде раствора начинал реагировать на тепло тела, формируя гелеобразное хранилище. Этот резервуар с лекарством далее начинал медленно рассасываться, постепенно высвобождая начинку.Как показали эксперименты с животными, всего одной инъекции измененного пептида было достаточно, чтобы регулировать уровень сахара в течение 10 дней у мышей и более 14 дней у обезьян. Что важно, активное вещество выделялось в одинаковых дозах и с одинаковой скоростью все это время. Ученые считают: из-за особенностей метаболизма препарат с пептидом может работать еще дольше при введении человеку.