Куриные яйца обязательны для детей - исследование
http://www.medikforum.ru - Добавил dogdays в категорию Педиатрия
Оценив полученные сведения, исследователи заявили: в среднем при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза, по сравнению со случаями, когда продукт не используется для приготовления пищи.
Ученые назвали куриные яйца превосходным источником питательных веществ для детей младшего возраста, у которых благодаря их употреблению снижается риск задержек в развитии и лучше осуществляется рост.
Ранее исследования подтверждали важность присутствия куриных яиц в рационе питания у беременных женщин. Специалисты высказывались о том, что этот продукт необходим для развития центральной нервной системы ребенка в утробе матери.
СМИ2
Gnezdo
Listis
LentaInform
Добавить комментарий