Ночные кошмары тренируют мозг для преодоления опасных жизненных ситуаций

Ночные кошмары не только не наносят вред вашей психике, а даже являются полезными для выживания человека в реальной жизни, сообщил финский психолог Антти Ревонсуо.По мнению специалиста, сны о падении с высоты, преследовании страшными животными, потере зубов, неудачах на уроке – все это является наследием и богатством человеческой цивилизации, которая на протяжении веков была вынуждена противостоять самым различным и опасным вызовам.В итоге на заре человеческого рода возник особый психологический механизм, когда во время сна мозг человека может исследовать самые невероятные и опасные ситуации и готовить человека к различным поворотам судьбы. "Тренировки" в виде сновидений имеют сильный эмоциональный уровень, считает специалист.В результате таких тренировок, по мнению психолога, в реальной жизни человек становится внутренне готов к самым различным поворотам событий в своей судьбе. Ночные кошмары создают в подсознании необходимые нервные связи, которые позволяют человеку в реальной жизни точно и эффективно, почти автоматически, действовать в момент наивысшей опасности, подчеркнул эксперт.