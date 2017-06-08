Исследователи нашли "переключатель", отвечающий за рост опухолей

Добавил milestogo в категорию Онкология

Ученые из Каролинского института провели исследование на мышах. Они обнаружили "генетический переключатель", регулирующий рост раковых клеток. Его "выключение" предотвращало развитие рака у грызунов. Нормальные клетки не страдали, так как их ростом управляет другой "переключатель".

Специалисты изучили область генома, связанную с раком простаты, молочной железы, толстой кишки, мочевого пузыря, щитовидной железы, а также хронической лимфоцитарной лейкемией и миеломой. Изменения в этом регионе стоят за большим количеством смертей от рака, чем известные "раковые мутации".

Ученые удалили "переключатель" из генома мышей. Это обеспечило животным защиту от рака молочной железы и рака кишечника. После манипуляции грызуны росли и развивались нормально. Исследователи надеются, что их выводы помогут в разработке новых лекарств от рака.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform

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